В Саратове возьмут на работу ломбардиста и пиццериста без опыта

Саратовцам без опыта предложили работу в ломбарде и пиццерии с зарплатой до 65 тысяч рублей.

Предприятие на улице Астраханской ищет ломбардиста. Работодатель обещает обучение с нуля, стажировку с наставником и зарплату до 65 тысяч рублей. Сотруднику предстоит проводить экспресс-диагностику и оценку смартфонов, ноутбуков, гаджетов и строительного инструмента, консультировать клиентов, выдавать займы под залог и продавать товары из ломбарда.

Заведение общепита на улице Слонова приглашает пиццериста с оплатой от 3,2 тысячи рублей за смену. В обязанности входит приготовление заготовок и блюд по технологическим картам, соблюдение стандартов качества и чистоты на рабочем месте. Опыт не требуется — обучение на месте.

Ольга Сергеева