В Саратове двухлетний ребенок упал с 3-го этажа дома и выжил

2-летний мальчик днем 25 августа выпал из окна третьего этажа дома № 8 в Ново-Крекингском проезде областного центра.

Ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Следственное управление СК России по Саратовской области организовало доследственную проверку по факту травмирования малолетнего. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Заводского района также начала проверку — будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили, что падение из окна — один из самых распространённых сезонных факторов травмирования и гибели детей. Чаще всего дети самостоятельно забираются на подоконник, используя мебель в качестве опоры, и, опираясь на москитную сетку, выпадают наружу. Конструкция сеток не рассчитана на вес ребёнка.

Следователи призывают родителей:

— не оставлять маленьких детей без присмотра;

— не приучать их к играм на окне;

— убрать от окон предметы мебели, по которым ребёнок может залезть на подоконник;

— помнить, что москитная сетка не защищает от падения.

Ольга Сергеева