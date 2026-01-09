В Саратове впервые пройдет фестиваль русских видов спорта для всех возрастов

В рамках Года единства народов России в Саратовской области запланированы масштабные тематические мероприятия.

Окончательный план на 2026 год будет утверждён до конца января, сообщил и. о. министра внутренней политики Денис Попонов.

На федеральные субсидии Нацагентства по делам национальностей в регионе будет поддержано 15 событий, включая молодежный форум в марте, фестивали «Сила традиций» в мае и «Мы — Россия!» в июне, а также августовские «Символы российского единства».

Через областной грантовый конкурс 13 проектов по сохранению национальной культуры получат более 10 млн рублей. Ожидается, что участниками мероприятий станут свыше 13 тысяч человек.

В области пройдут около 3,5 тысяч культурных событий, ориентированных на 700 тысяч зрителей. Музеи представят новые этнографические выставки, театры — спектакли и концерты с национальной тематикой. В школах на «Разговорах о важном» будут изучать многонациональное наследие региона.

В Саратове ключевыми станут конференция «Язык моих предков угаснуть не должен» и конкурс «Сказок народов России». Также впервые состоится фестиваль русских видов спорта для всех возрастов.

Ольга Сергеева