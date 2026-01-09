В Саратове закрылся магазин дешевой одежды и обуви

Из саратовского ТЦ «Оранжевый» ушёл крупный арендатор — магазин сети «ЦенамРад».

Торговая точка, которая реализовывала товары по доступным ценам, завершила работу в начале января 2026 года. Напомним, ещё осенью она сократила площадь, объединив отделы.

Соседние продавцы связывают уход с высокой арендной платой и ужесточением налоговой политики.

С 1 января 2026 года лимит доходов для освобождения от НДС на «упрощёнке» снижен с 60 до 20 млн рублей, что серьёзно увеличило нагрузку на малый бизнес.

Ольга Сергеева