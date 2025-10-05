В Саратове врачи роддома спасли новорожденную малышку весом 770 граммов

В перинатальном центре Саратовской области выходили новорожденную с экстремально низкой массой тела 770 граммов.

Ребенок появился на свет раньше срока путем экстренного кесарева сечения после возникновения осложнений у матери на 18-й неделе беременности.

Девочка по имени Александра провела длительное время в реанимации под наблюдением специалистов. Благодаря усилиям врачей ее жизнь была сохранена, а вес удалось увеличить до более чем 2 килограммов.

Родители выразили глубокую благодарность медицинскому персоналу центра за спасение жизни их ребенка и пообещали в будущем прийти сюда за другим малышом.

Ольга Сергеева