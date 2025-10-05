В Саратове избившему школьника мигранту из Армении выбрали меру пресечения

Ленинский районный суд Саратова избрал меру пресечения 51-летнему Гарику Нерсесяну, обвиняемому в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-службa суда.

По информации следствия, 1 октября 2025 года мужчина ворвался в класс саратовской школы № 86 и избил 13-летнего ученика, угрожая ему расправой. Причиной нападения стал конфликт между сыном Нерсесяна и потерпевшим. Уточняется, что подросток не получил тяжелых физических травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Несмотря на ходатайство следователей об аресте, суд избрал более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. Гражданин РФ Нерсесян, приехавший в РФ из Армении, будет ограничен в передвижениях и коммуникациях.

