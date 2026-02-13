В Саратове врачи спасли пациента от тяжелого дефекта костей черепа

Саратовские нейрохирурги восстановили пациенту кости черепа после тяжелой травмы.

В городскую больницу № 6 Саратова поступил 45-летний мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой и субдуральной гематомой. После сложной операции развился отек мозга, из-за которого образовался обширный дефект костей черепа.

Спустя время пациент вернулся в клинику для повторного вмешательства. Заведующий нейрохирургическим отделением Роман Кухман сообщил, что врачи подобрали индивидуальный трансплантат из полимерных материалов, полностью закрывший повреждение.

По словам Кухмана, восстановление костных структур помогает не только физически, но и возвращает человеку утраченную уверенность в себе.

Алиса Эай