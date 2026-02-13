В Саратове на улице Рахова 13 февраля снесли ларек с многолетней историей

Шаурма, кредиты и «Меломан» остались в прошлом.

13 февраля на аллее по улице Рахова, на пересечении с Вавилова, демонтировали торговый павильон с богатой биографией. За годы существования киоск успел побывать салоном связи, магазином «Меломан», точкой выдачи займов и табачным ларьком. В последнее время там торговали шаурмой, а затем павильон и вовсе опустел.

Этот демонтаж стал финальной точкой в ликвидации торговых объектов на участке от Мирного переулка до Рахова — соседние ларьки убрали еще несколько лет назад. Теперь аллея окончательно освободилась от нестационарной торговли.

Информацию опубликовало издание «ОМ Саратов».

Ольга Сергеева