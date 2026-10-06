В Саратове выписали всех госпитализированных из-за ОКИ школьников

Всех семерых учеников Национальной татарской гимназии Саратова, госпитализированных с признаками недомогания, выписали из больницы.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Всех детей выписали из больницы», — рассказали в ведомстве.

30 сентября вечером несколько учеников гимназии почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Семь детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, среди обучающихся зафиксировали случаи острой кишечной инфекции. Начато эпидемиологическое расследование. Организованы проверки.