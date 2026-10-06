Саратовское УФНС предлагает приобрести имущество банкротов на специальном маркетплейсе

В Саратовской области банкротное имущество можно купить через маркетплейс.

Приобрести имущество банкротов стало гораздо удобнее благодаря специализированному маркетплейсу. На площадке «Витрина имущества банкротов» любой желающий может оценить и купить активы должников.

УФНС России по Саратовской области отмечает, что основная задача сервиса — сделать всю конкурсную массу банкрота максимально прозрачной и доступной для потенциальных покупателей. В каталоге представлены готовые бизнесы, объекты недвижимости, оборудование и дебиторская задолженность — всё это пользуется стабильным спросом.

Такое имущество можно приобрести как для личного пользования, так и для развития собственного дела или последующей перепродажи. Площадка выполняет роль связующего звена между продавцом в лице банкрота и покупателем.

Каждый объект сопровождается подробной информацией о его расположении и характеристиках, включая фото- и видеоматериалы. Для удобства пользователей внедрены фильтры: можно искать по региону должника или месту продажи имущества, типу торгов, статусу объекта, ценовому диапазону и срокам реализации.

Дополнительно доступна более тонкая настройка — например, при поиске автомобиля легко указать год выпуска, модель, пробег и тип кузова. Проект разработан ФНС России совместно с компанией «Коммерсантъ Картотека». Вся конкурсная масса отображается в обобщённом и понятном формате, а для работы с сервисом не требуется регистрация — использование бесплатно.