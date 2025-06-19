В Саратове выявили 67 безбилетников во время рейда в общественном транспорте

Очередная проверка оплаты проезда в городском транспорте принесла результаты:
- В скоростных трамваях №8 и №9 выявлено 67 случаев безбилетного проезда;
- На автобусных маршрутах №94, 52, 45 и 2Д обнаружены факты провоза пассажиров без оплаты;
- В отношении нарушителей и водителей, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.
Напоминаем о размерах штрафов:
- 500 руб. – за безбилетный проезд;
- 1 000 руб. – для водителей за провоз «зайцев»;
- 10 000 руб. – за неисправные валидаторы.
Транспортный комитет продолжит регулярные рейды для контроля оплаты проезда.