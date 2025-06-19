В Саратове выявили 67 безбилетников во время рейда в общественном транспорте

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Новости Саратова
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Очередная проверка оплаты проезда в городском транспорте принесла результаты:

  • В скоростных трамваях №8 и №9 выявлено 67 случаев безбилетного проезда;
  • На автобусных маршрутах №94, 52, 45 и 2Д обнаружены факты провоза пассажиров без оплаты;
  • В отношении нарушителей и водителей, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.

Напоминаем о размерах штрафов:

  • 500 руб. – за безбилетный проезд;
  • 1 000 руб. – для водителей за провоз «зайцев»;
  • 10 000 руб. – за неисправные валидаторы.

Транспортный комитет продолжит регулярные рейды для контроля оплаты проезда.