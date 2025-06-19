Калинин прокомментировал итоги встречи Матвиенко и Бусаргина

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, член комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин высоко оценил работу регионального правительства во главе с губернатором Романом Бусаргиным по увеличению темпов развития промышленности и усилению инвестиционной привлекательности региона.



Напомним, ранее Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Романом Бусаргиным, на которой заявила, что в рамках Дней Саратовской области состоялись содержательные обсуждения на заседаниях комитетов верхней палаты, где была хорошая возможность рассказать о своих достижениях и проблемах, поделиться опытом работы.



Валентина Матвиенко отметила, что потенциал у региона огромный, и важно, чтобы он работал на повышение качества жизни граждан.



В свою очередь Роман Бусаргин поблагодарил Совет Федерации за конструктивную совместную работу, за возможность детально обсудить на заседаниях комитетов палаты актуальные для области вопросы, напомнив, что Саратовская область в 2019 году уже представляла регион в Совете Федерации.

«Солидарен в данном вопросе с Романом Викторовичем. Должная поддержка нашего региона со стороны Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко позволяет оперативно и качественно реализовывать запланированные в области социально-экономические проекты. Такая совместная работа Саратовской области и верхней палаты федерального парламента, только на пользу нашим соотечественникам», — прокомментировал Вячеслав Калинин.