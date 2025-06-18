В Саратове выявили нарушения при проверке общественного транспорта

Совместный рейд комитета по транспорту и МУПП «СГЭТ» проверил соблюдение правил проезда в трамваях и автобусах города.
Результаты проверки:
- На трамвайных маршрутах №8 и №9 зафиксировано 67 случаев несвоевременной оплаты проезда (нарушения устранены на месте);
- На автобусных маршрутах №94, 52, 45, 2Д выявлены факты безбилетного провоза пассажиров (возбуждены административные дела).
Размер штрафов:
- 500 руб. – за безбилетный проезд;
- 1 000 руб. – за провоз пассажира без билета;
- 10 000 руб. – за неисправное оборудование для оплаты.
Комитет по транспорту напоминает о необходимости соблюдать правила проезда и своевременно оплачивать проезд. Повторные рейды будут проводиться регулярно.