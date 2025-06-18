«ЭнергосбыТ Плюс» составил рейтинг домов с высокой и низкой платежной дисциплиной

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам мая 2025 года составил список домов, жильцы которых отличились лучшей и худшей платёжной дисциплиной.
Среди добросовестных плательщиков были отмечены жители следующих адресов:
— Саратов: ул. Чемодурова, 1; ул. Шехурдина, 30; 2-й проезд Блинова, 3Б.
— Энгельс: ул. Минская, 32а; ул. Ломоносова, 30; 1-й Микрорайон, 5.
— Балаково: ул. Комарова, 122А и 152; ул. Ленина, 90.
Энергетики выражают благодарность потребителям за своевременную и полную оплату теплоресурсов. Платежи – это залог стабильной работы системы теплоснабжения и возможности своевременногопроведения необходимых ремонтных работ на объектах теплоэнергетики.
В список домов с наихудшей платежной дисциплиной за коммунальные услуги вошли:
— Саратов: ул. Волгодонская, 4; ул. Заречная, 12; ул. Азина, 26Б.
— Энгельс: ул. 148-й Черниговской дивизии, 10; пр-т Фридриха Энгельса, 35; ул. Марины Расковой, 23.
— Балаково: ул. Шевченко, 4; ул. Набережная Леонова, 25; ул. Трнавская, 55.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что несвоевременная оплата приводит к начислению пени, судебнымразбирательствам и взысканиям долгов с привлечением судебных приставов.
Способы оплаты без комиссии:
* Личный кабинет на сайте: https://saratov.esplus.ru/;
* Мобильное приложение «ЭнергосбыТ+»;
* Раздел «Онлайн-сервисы» на сайте: https://saratov.esplus.ru/;
* Банкоматы АО «Почта Банк»;
* Личный кабинет в ГИС ЖКХ.
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