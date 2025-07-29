В Саратове выявили нарушения в управлении кладбищами

Проверка Контрольно-счетной палаты Саратова выявила серьезные нарушения в работе муниципального учреждения, отвечающего за содержание кладбищ.

Аудит деятельности за 2022–2024 годы и начало 2025 года показал системные проблемы в учете захоронений и использовании бюджетных средств.

Среди основных нарушений – отсутствие полного архива погребений и несоблюдение норм при выделении участков под семейные захоронения. Отмечены случаи, когда границы участков не соответствовали документам, а их резервирование проводилось без учета расположения родственных могил.

Финансовые нарушения включают нецелевое расходование 3,8 млн рублей на вывоз отходов – оплата производилась без подтверждающих документов. Также выявлены проблемы с бухгалтерским учетом при оформлении земельных участков.