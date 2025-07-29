Эксперт ПИУ РАНХиГС о цифровизации системы здравоохранения в Саратовской области

Цифровизация в сфере здравоохранения развивается быстро. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

О процессе цифровизации системы здравоохранения в Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«В 2024 году в Саратовской области в рамках цифровизации здравоохранения началась реализация пилотного проекта «Цифровизация ФАП». Целью данного проекта является совершенствование качества медицинского обслуживания населения и внедрение современных цифровых технологий в работу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Проект направлен на осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими нозологиями с использованием программного обеспечения — личного кабинета пациента с телемедицинским интерфейсом и цифрового диагностического медицинского оборудования, такого как цифровые тонометры, ЭКГ, стетоскопы, глюкометр.

С помощью цифровизации медперсонал будет использовать информационные системы и онлайн-сервисы для управления данными о пациентах, ведения электронных медицинских карт, планирования консультативных приёмов. Также рассматривалась возможность внедрения телемедицины, что позволило бы жителям удалённых населённых пунктов дистанционно получать рекомендации специалистов. В проекте участвовали 7 медицинских организаций региона: ГУЗ СО «Балтайская РБ», ГУЗ СО «Вольская РБ», ГУЗ СО «Духовницкая РБ», ГУЗ СО «Калининская РБ», ГУЗ СО «Лысогорская РБ», ГУЗ СО «Петровская РБ», ГУЗ СО «Татищевская РБ». С марта 2024 года в Красноармейской районной больнице использовалась система искусственного интеллекта «Третье мнение». За время работы системы было расшифровано более 2 000 цифровых снимков пациентов, почти в каждом четвёртом случае (примерно в 25%) была обнаружена патология.

В рамках проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении внедрен ряд необходимых сервисов, обеспечено 100% подключения ФАПов к сети интернет, обеспечен доступ граждан к электронным медицинским документам в личном кабинете на Едином портале государственных услуг и другие. Активно развивается и предлагает всё новые и новые сервисы в отрасли, которые помогают систематизировать информацию и выстроить персонализированный подход к пациентам.

Особого интереса заслуживает запуск в Гагаринском районе Саратова первого в Приволжском федеральном округе «Цифрового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)» еще в 2023 году. Появление такого пункта в селе Синенькие позволило вести непрерывный мониторинг пациентов, стоящих на учете у лечащего врача. Электрокардиограф нового поколения с интерпретацией данных ЭКГ искусственным интеллектом и передачей данных медицинского обследования в режиме реального времени лечащим врачам медучреждений подходит и для станции скорой помощи, и для использования в отдаленных районах региона. Основным преимуществом аппарата стало снижение времени обработки электрокардиографии (ЭКГ). Массовый скрининг на сердечно-сосудистые заболевания, удаленный анализ ЭКГ врачами референс-центра, гибкая, безопасная инфраструктура для управления архивом ЭКГ, надежная поддержка врачей, консультантов и фельдшеров – неоспоримые «плюсы» данного оборудования. Использование оборудования поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Цифровизация здравоохранения не стоит на месте, и ее главной целью является, чтобы люди, находящиеся на учете у врача, могли иметь возможность получать качественную медицинскую помощь в любое время суток и любом месте своего пребывания.

В рамках реализации проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении был внедрён ряд необходимых сервисов, обеспечено 100%-ное подключение ФАПов к сети интернет, а также обеспечен доступ граждан к электронным медицинским документам в личном кабинете на Едином портале государственных услуг. Это свидетельствует о достижении запланированных проектом целей и эффективности работы системы на местах», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС.