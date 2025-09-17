В Саратове за 10 млн продают сеть ресторанов быстрого питания

В Саратове выставили на продажу сеть ресторанов быстрого питания и назвали ее ежемесячную прибыль.

В интернет-объявлении готовый бизнес также позиционируют как бистро и пиццерии. Риелторы заявили, что сеть включает в себя три точки в торговых центрах и «рядом с парком». Бизнес работает 5 лет, он «узнаваем в городе, имеет тысячи постоянных покупателей». Продавцы сообщили, что средняя ежемесячная прибыль сети составляет 200 тысяч рублей.

За точки общепита запросили 10 миллионов рублей.

Ольга Сергеева