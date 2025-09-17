Саратовская область полностью покроет села сотовой связью и интернетом к 2027 году

В Саратовской области все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены сотовой связью и интернетом стандарта LTE до конца 2027 года.

Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития региона Игорь Гущин.

С 2021 года подключено уже 179 сел, в текущем году планируется охватить еще 70 населенных пунктов. Перечень для подключения формируется Минцифры России на основе голосования на портале Госуслуг, которое продлится до ноября 2025 года.

Проект реализуется в рамках федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства, — отметили в минцифры региона.

Наталья Мерайеф