В Саратове за 349 миллионов продается известный санаторий «Волжские дали»

На продажу выставлен санаторий «Волжские дали». Стоимость объекта составляет 349 миллионов рублей.

На площади 124,8 тыс. кв. м (земля находится в федеральной собственности) расположены три трёхэтажных гостиничных корпуса, медицинский центр, столовая, физкультурно-оздоровительный комплекс, котельная, хозяйственный корпус с гаражом, комплексы для очистки сточных вод и подачи питьевой воды, мастерские, склады, автостоянка, детская площадка, теннисный корт, кафе, а также остров-пляж с пешеходным мостом.

По данным агентства «Бизнес-Вектор», в 2021 году 100% акций минус одна акция АО «РЖД-Здоровье» (владельца санатория) приобрела структура российского миллиардера Александра Клячина, которому принадлежит сеть отелей и санаториев Azimut Hotels.

На момент подготовки материала появилась информация, что «объявление закрыто».

Ольга Сергеева