Ночью в небе над Саратовской областью сбили украинские дроны

Прошедшей ночью над территорией России, в том числе над Саратовской областью, уничтожили 244 украинских беспилотника.

Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Минобороны.

Часть дронов сбили над Воронежской, Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областями — они граничат с Саратовской областью.

Остальные БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, в Краснодарском крае, Адыгее, Башкирии, Татарстане и над Чёрным морем.

Напомним, сегодня ночью из-за угрозы налёта БПЛА был закрыт саратовский аэропорт «Гагарин». В ночь на 20 сентября над Россией сбили более тысячи БПЛА.

Ольга Сергеева