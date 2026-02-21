В Саратове за год снесут более 70 аварийных домов

Масштабный снос аварийного жилья запланирован в областном центре на текущий год.

О планах по демонтажу расселенных зданий сообщил глава города Михаил Исаев в своем Telegram-канале 21 февраля.

На эти цели из бюджетов двух уровней направят свыше 100 миллионов рублей. Финансирование осуществляется на паях: значительную часть составит региональная поддержка, инициированная губернатором Романом Бусаргиным, остальное добавят из городской казны.

В администрации призвали районные власти незамедлительно заняться подготовкой необходимой документации, чтобы после выделения денег сразу объявить тендеры на проведение работ. Освободившиеся земельные участки, по словам мэра, не будут пустовать — там планируется разбивать зеленые зоны и возводить объекты социальной инфраструктуры.

Ольга Сергеева