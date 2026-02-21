В Госдуме хотят заблокировать досрочный вывод государственных денег из накоплений

Условия программы долгосрочных сбережений могут ужесточить.

Государство рассматривает возможность увеличения срока заморозки софинансирования в ПДС. Замглавы бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш сообщил о планах продлить период, после которого можно забрать средства государства без потерь, с одного года до пяти лет. Инициативу разрабатывают совместно с Минфином.

Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. Сейчас граждане пенсионного возраста (женщины с 55, мужчины с 60 лет) могут в любой момент снять все накопления, включая взносы государства. Однако в правительстве заметили, что россияне воспринимают ПДС не как пенсионный инструмент, а как сверхдоходный вклад.

Если поправки примут, собственные средства участников и инвестиционный доход можно будет забирать досрочно без ограничений. А вот государственное софинансирование — только спустя пять лет после внесения. Поводом для пересмотра правил стала статистика: только за третий квартал 2025 года россияне вывели со счетов почти 18 миллиардов рублей.

Ольга Сергеева