В Саратове за месяц построили промбазу, в Энгельсе возводят завод

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области в январе 2026 года выдало пять разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно данным министерства, введенные в строй объекты расположены в Саратове и Энгельсе и представляют собой как коммерческую, так и социально значимую недвижимость.

Перечень введенных объектов:

Магазины: В Энгельсе на улицах Студенческая, 93 и 95 завершено строительство магазина.

Промышленность: В Саратове на улице Елшанской, 5 готовятся к вводу пристройки к зданию склада готовой продукции ООО «Торекс». Кроме того, разрешение на ввод получила промышленная база 5-го класса опасности, расположенная на улице Буровая в поселке Елшанка.

Храмовый комплекс: Успешно завершена реконструкция церкви на улице Краевая, 79д. Разрешение на ввод объекта выдано «Старообрядческой Поморской общине г. Саратова» Древлеправославной Поморской церкви.

Также в документе упоминается, что на первой стадии строительства находится завод по выпуску кузовов автомобилей для перевозки зерна в Энгельсе (застройщик — ООО «Металлстрой64»).

Напомним, в январе 2026 года министерство выдало 9 разрешений на строительство. Среди запланированных к возведению объектов — баня, акваферма и гандбольный центр.

Ольга Сергеева