В Саратовской области выросло число несовершеннолетних мам

В Саратовской области в 2025 году выросло число подростковых родов при снижении абортов.

В регионе зафиксирована неоднозначная демографическая статистика за 2025 год. По данным официальных источников, количество беременностей среди несовершеннолетних достигло 148 случаев, при этом 104 подростка стали матерями. Показатель превысил данные предыдущего года.

На фоне общего увеличения числа родов у юных жительниц области отмечено снижение количества абортов в возрастной группе младше 14 лет. В целом по региону число прерываний беременности сохранилось на уровне 43 случаев.

В региональном правительстве позитивные демографические сдвиги связывают с расширением мер поддержки. С 2025 года студенткам очной формы обучения при рождении ребенка начали выплачивать единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Однако статистику омрачает рост материнской смертности: в минувшем году зафиксировано три случая, что вызывает тревогу у специалистов. Также треть новорожденных имеют различные патологии, хотя в целом по области наблюдается позитивная динамика снижения перинатальной смертности, особенно среди недоношенных детей.

Эксперты призывают усилить профилактическую работу с подростками и тщательнее контролировать ведение беременности.

Настораживает также и тот факт, что в регионе не растет осознанное материнство: подростки, которые рожают в юные годы, сами еще являются детьми и не могут дать своим новорожденным всего того, что необходимо ребенку. Часто такие дети становятся обузой, что позже приводит многих в детский дом. Раннее начало половой жизни негативно сказывается не только на здоровье, но и на социальном положении такой женщины.

Кроме того, оказываемые меры социальной помощи при росте потребительской корзины и инфляции не могут покрыть все нужды юной мамы с ребенком на руках, которая не работает и при отсутствии образования не имеет перспективы найти хорошую работу в принципе.

Ольга Сергеева