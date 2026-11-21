Жители Саратовской области могут написать «Географический диктант — 2026» онлайн.

Жители Саратовской области могут присоединиться к XII Международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант — 2026». Онлайн-формат будет доступен на сайте dictant.rgo.ru с 22 ноября по 10 декабря. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В 2026 году структура заданий обновлена: вместо 40 вопросов участникам предстоит ответить на 30. Первые 10 заданий проверят базовые знания географии, остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления.

Главное нововведение года — блок «Геодиктант. Продвинутый уровень»: дополнительный тест из 20 вопросов повышенной сложности. Он доступен только в онлайн-версии и откроется сразу после прохождения основного варианта. За всю историю акция РГО объединила свыше 5 миллионов человек из 140 стран мира.