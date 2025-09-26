В Саратове задержали преступника из Армении за кражу 122 млн драмов

Правоохранительные органы Саратовской области закрыли дело 12-летней давности. В апреле 2025 года в регионе был задержан 43-летний гражданин Армении, обвиняемый в разбойном нападении, совершенном еще в январе 2013 года в Ереване.

Как установили следователи, мужчина напал на жертву с металлической трубой, похитив имущество на гигантскую сумму — 122,4 миллиона драмов (более 26 миллионов рублей по текущему курсу). Все эти годы он находился в международном розыске.

По информации прокуратуры от 25 сентября, задержанный в скором времени будет передан армянской стороне для привлечения к уголовной ответственности.