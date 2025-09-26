Саратовцы просят ускорить строительство новой школы

Центр Саратова снова оживился, благодаря местным жителям, активно выступающим за скорейшее строительство новой школы в микрорайоне Молодёжный. Сегодня возле Радищевского музея и здания Саратовской областной Думы появились активисты с плакатами. Они призывают власти поддержать проект и ускорить начало работ. Среди лозунгов, которыми были написаны на плакатах, звучали чёткие требования: «Нет иноагентам и экстремистам! Да – школе в парке!», «Школе быть! Экстремистов – а нары!»

Уже собрано больше 25 тысяч подписей жителей в пользу строительства нового учебного заведения, рассчитанного на 1100 учащихся. По словам активистов, новая школа решит острую проблему нехватки учебных мест в районе и обеспечит детям возможность учиться в одну смену.

Кроме того, губернатор региона Роман Бусаргин недавно сообщил, что участок земли выбран окончательно, начались подготовительные мероприятия и согласования необходимых инженерных сетей. Суд также ранее вынес решение, подтвердив подготовку к строительству школы законной.