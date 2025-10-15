В Саратове задержан житель Архангельска с 5 кг мефедрона

В Саратове правоохранительные органы задержали 41-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в попытке перевозки крупной партии наркотиков. Мужчина преодолел около 2000 километров, чтобы забрать партию запрещенных веществ в Гагаринском районе города.

Операция по задержанию проводилась совместно с инспекторами ДПС, которые остановили автомобиль под предлогом проверки документов. При досмотре транспортного средства был обнаружен сверток с порошкообразным веществом массой 5 кг, предварительно идентифицированным как мефедрон.

По версии следствия, задержанный планировал организовать распространение наркотиков через систему тайников-закладок в одном из северных регионов России. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Мужчина арестован, проводятся дальнейшие следственные действия.

