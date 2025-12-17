В Саратове закрывают бесполезный Центр развития агломерации под руководством экс-губернатора Аяцкова

Правительство региона ликвидирует «Центр развития агломерации».

Областное правительство приняло решение о ликвидации учреждения «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков». Информацию подтвердила пресс-служба губернатора.

Центр, созданный в 2020 году и возглавляемый экс-губернатором Дмитрием Аяцковым, неоднократно критиковался за неэффективное расходование средств. Ранее контрольно-счётная палата региона указала на незаконность его работы.

Закрытие структуры, где трудились семь человек во главе с бывшим главой региона, запланировано на начало следующего года. Сотрудники уже уведомлены о сокращении. Где будет трудоустроен Аяцков — пока не ясно.

Ольга Сергеева