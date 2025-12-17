Саратовские чиновники незаконно купили по частям новогоднюю елку за 1,6 миллиона

В Саратовской области вскрыта незаконная закупка новогодней ёлки для ЗАТО «Светлый»

Администрация закрытого административно-территориального образования «Светлый» организовала фиктивную процедуру закупки. Нарушения выявила прокуратура Саратовской области.

Согласно данным надзорного ведомства, в ноябре 2024 года местные чиновники закупили главный новогодний символ с украшениями у единственного поставщика. Сумма сделки составила 1,6 миллиона рублей. Чтобы обойти требования законодательства о конкурентных процедурах, закупку искусственно разделили на пять отдельных контрактов.

Прокуратура добилась в суде признания контрактов недействительными. Поставщик обязан вернуть бюджету всю выплаченную сумму.

Информация о привлечении конкретных должностных лиц к ответственности в сообщении надзорного органа не уточняется.

Ольга Сергеева