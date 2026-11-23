Максим Червяков объяснил редкое оптическое явление и рассказал, как из-за него едва не попал в неловкую историю.

Вечером 23 ноября жители Саратова заметили вокруг Луны светящееся кольцо. Как пояснил декан географического факультета, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков, это венец — атмосферное оптическое явление, которое возникает, когда лунный свет проходит через тонкие облака с мелкими каплями воды или кристалликами льда.

«Свет огибает их, и в результате вокруг луны образуется тонкое светящееся кольцо, иногда с радужными оттенками. Такое явление не редкость, но заметить его удаётся не всегда: луна должна быть достаточно яркой, а облака — неплотными», — объяснил учёный.

Как физика превращается в «радугу» на ночном небе

Венец — частный случай дифракции света: капли и кристаллы в облаке работают как крошечные линзы, отклоняя лучи и создавая чередующиеся светлые и тёмные кольца.

Нередко внешний край окрашивается в радужные тона — от голубого к красноватому. По словам Червякова, явление регулярно наблюдается в Саратове, но далеко не всегда попадает в объектив: нужны ясная яркая Луна и тонкая облачная пелена.

«Вызываю подозрение»: забавная история кадра

Учёный рассказал, что снял кольцо во время пробежки на набережной.

«В ушах наушники, телефон в герметичном чехле на поясной сумке. Пока достал и развернул, подскочила женщина и начала меня в чём-то обвинять. Я в балаклаве, лица не видно — видимо, подумала, что что-то прячу нехорошее в кустах. В наушниках толком не расслышал, решил просто убежать», — с юмором рассказал он.

По его словам, подозрение у прохожих он вызывал и раньше: «Пару раз так меня уже останавливали, но только полицейские — один раз, когда в Глебучевом овраге лужу фотографировал, другой — на набережной во время дождя».

Что ещё стоит знать о венцах

В отличие от гало — другого оптического явления, которое связано с преломлением света в ледяных кристаллах и обычно выглядит как кольцо или столбы вокруг солнца и Луны, — венцы образуются именно на мелких каплях облаков и имеют меньший радиус. Наблюдать их лучше всего в морозные или влажные ночи, когда облачность тонкая, а луна стоит высоко.

Саратовские метеорологи отмечают: подобные явления — хороший повод напомнить горожанам, что необычные «знамения» на небе почти всегда имеют физическое объяснение, а фотографам стоит запастись терпением — и, возможно,… не надевать балаклаву на ночные прогулки.

Ольга Сергеева