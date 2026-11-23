Новоузенский район представил инвестпланы на 2027–2028 годы.

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области прошёл очередной этап защиты инвестпланов муниципалитетов — перспективы на 2027–2028 годы озвучил Новоузенский район.

Презентацию провёл инвестиционный уполномоченный Дмитрий Ильинов. По словам и.о. министра Веры Лазукиной, в 2026 году в районе завершили возведение бетонного завода мощностью 60 м³/час, открыли мебельный магазин и расширили семейную животноводческую ферму — эти проекты принесли 135 млн рублей вложений и 18 новых рабочих мест.

Ключевыми векторами роста обозначены АПК и переработка: модернизация мясоперерабатывающего производства, создание орошаемого участка, укрепление животноводческих хозяйств и формирование зернового терминала. Инвесторам предложены сервис по ремонту сельхозтехники, химчистка и агрохимическое обеспечение, а также вовлечение памятников культурного наследия в гостиничный бизнес и молодёжный досуг.