В Саратове запущено движение по новому путепроводу «Стрелка»

В Саратове сегодня, 29 декабря, запущено рабочее движение по новому путепроводу «Стрелка».

В Государственной Думе началась региональная неделя. Председатель ГД Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области. Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

Он ознакомился с завершением работ на новом путепроводе через ж/д пути. Накануне были проведены технические испытания с обкаткой грузовыми автомобилями.

Напомним, при поддержке Вячеслава Володина в рамках строительства 3-го маршрута скоростного трамвая проводится реконструкция путепровода через ж/д пути, входящего в состав ключевой транспортной развязки «Стрелка».

Ввод путепровода позволит в марте 2026 года открыть трамвайное движение 3-го маршрута в рамках первого этапа (от 6-ой Дачной до Кировского трамвайного депо).

Подготовила Ольга Сергеева