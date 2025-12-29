Предприниматели Саратовской области привлекли более 2 млрд. рублей благодаря господдержке

По итогам 2025 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 108 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 655 млн. рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 2 042 млн. рублей.

Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

Гарантийный фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Так, с начала своей деятельности Фондом уже предоставлено 1 650 поручительств на общую сумму 7 млрд. 599 млн. рублей, что помогло привлечь 20 млрд. 875 млн. руб. кредитных средств.

В 2025 году за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 16 муниципальных районов области. Лидерами в обращении за поддержкой Фонда стали предприятия и организации города Саратова, Энгельсского, Пугачевского и Красноармейского муниципальных районов области.

Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей.

Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном сайте Фонда https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.