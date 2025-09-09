В Саратове запускают новый трамвайный маршрут «Детский парк — пос. Комсомольский»

Со среды 10 сентября жители Саратова получат удобное транспортное сообщение между центром города и микрорайоном в Заводском районе.

Новый маршрут № 9Д, курсировать по которому будут трамваи «Богатырь», объединил участки маршрутов № 8 и № 9. Это решение позволяет устранить необходимость пересадки пассажиров у Владимирского рынка.

Проект реализован при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках масштабной модернизации электротранспорта.

На линии будут работать 14 трамваев, что улучшит транспортную доступность для тысяч жителей и разгрузит действующие маршруты.

Об этом сообщает ТГ- канал «Саратов. Важное».