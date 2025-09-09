Врачи саратовской больницы спасли пациента с запущенной паховой грыжей

В Саратовской области хирурги провели сложную операцию по спасению пациента с ущемленной грыжей.

В Саратовской области медики Петровской районной больницы выполнили экстренное хирургическое вмешательство мужчине с диагнозом «ущемленная паховая грыжа». Как сообщает Минздрав, пациент поступил в медучреждение с опозданием, что привело к развитию серьезных осложнений.

Хирургам пришлось проводить сложную операцию — срединную лапаротомию. Вмешательство проходило с применением аппарата искусственной вентиляции легких. В процессе операции врачи обнаружили, что из-за ущемления произошел некроз (омертвение) части кишечника, который потребовал незамедлительного удаления. Пораженный участок был резецирован.

Данный клинический случай, по мнению медиков, служит важным напоминанием для жителей. Специалисты подчеркивают: при появлении любых тревожных симптомов необходимо безотлагательно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Промедление и самолечение в таких ситуациях создают прямую угрозу для жизни и здоровья, значительно усложняя последующее лечение.