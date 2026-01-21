В Саратове запустили в производство протеиновые «Лавандовый раф» и «Ореховый латте»

Предприятия Саратовской области расширяют ассортимент актуальных продуктов для здорового питания.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в 2025 году крупный агрохолдинг запустил линию протеиновых коктейлей («Лавандовый раф», «Ореховый латте», «Банан») с высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Также производится высокобелковый творог, бифилакт, полезный крекер, овсяное печенье и конфеты со стевией — натуральным подсластителем, имеющим низкий гликемический индекс.

По словам замминистра Натальи Мариевской, государственные меры поддержки будут стимулировать розничные сети к созданию специальных зон с продуктами для здорового питания, которые региональные производители готовы наполнять качественным товаром.

Ольга Сергеева