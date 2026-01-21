На железной дороге в Саратове ищут помощника машиниста тепловоза на 190 тысяч в месяц

Лидером по доходам в Саратове стала вакансия помощника машиниста тепловоза с зарплатой от 150 до 190 тысяч рублей.

По данным исследования SuperJob за январь 2026 года, в список наиболее высокооплачиваемых позиций также вошли:

Заместитель руководителя отдела охраны труда и промышленной безопасности — до 120 тысяч рублей;

Менеджер по безопасности — от 92 тысяч рублей;

Фармацевт — до 90 тысяч рублей;

Управляющий магазином — от 86 до 99 тысяч рублей.

Также в Саратове требуются швеи на зарплату до 130 тысяч рублей. В центрах занятости населения могут подобрать нужную работу.

Ольга Сергеева