На железной дороге в Саратове ищут помощника машиниста тепловоза на 190 тысяч в месяц

Лидером по доходам в Саратове стала вакансия помощника машиниста тепловоза с зарплатой от 150 до 190 тысяч рублей.
По данным исследования SuperJob за январь 2026 года, в список наиболее высокооплачиваемых позиций также вошли:
Заместитель руководителя отдела охраны труда и промышленной безопасности — до 120 тысяч рублей;
Менеджер по безопасности — от 92 тысяч рублей;
Фармацевт — до 90 тысяч рублей;
Управляющий магазином — от 86 до 99 тысяч рублей.
Также в Саратове требуются швеи на зарплату до 130 тысяч рублей. В центрах занятости населения могут подобрать нужную работу.
Ольга Сергеева