В Саратове запустят бесконтактную оплату проезда смартфоном в 2026 году

В регионе внедряют систему бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.

По данным регионального министерства транспорта, оплатить поездку можно будет с помощью приложения Яндекс Go, используя технологию Bluetooth.

Новая система позволит пассажирам расплачиваться за проезд напрямую со смартфона, без использования наличных или банковской карты. Технология будет доступна во всех видах общественного транспорта, включая речной.

Внедрение системы стало возможным после достижения договорённостей между правительством области, единым оператором оплаты проезда «Сервис М» и технологическим партнёром «Яндекс Go».

Ольга Сергеева