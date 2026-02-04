Саратовец по имени Сергей пополнил список террористов и экстремистов в феврале

Жителя Саратовской области включили в федеральный реестр террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг включил ещё одного жителя Саратовской области в федеральный реестр террористов и экстремистов.

В обновлённый список 3 февраля был внесён 48-летний Сергей Бирюков*, проживающий в селе Оркино Петровского района. Федеральный реестр формируется из лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской или террористической деятельности, либо осуждённых за преступления такой направленности.

По последним данным, общее число лиц в реестре достигает 19,9 тысяч человек.

*Включён в перечень террористов и экстремистов.

Алиса Эай