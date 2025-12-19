В Саратове завершили трехлетнюю модернизацию полиграфического производства на 226 млн рублей

В Саратове компания «Феникс» завершила инвестиционный проект по модернизации и расширению полиграфического производства.

С 2022 по 2025 год на эти цели было направлено 226 миллионов рублей.

В рамках проекта были проведены ремонтные работы, осуществлён переезд в собственные цеха, а также закуплены и введены в эксплуатацию новые производственные линии. В результате создано 46 рабочих мест, предприятие вышло на плановые объёмы выпуска продукции.

Руководство компании и Корпорации развития Саратовской области отмечают важность таких проектов для региона и заявляют о планах по дальнейшему сотрудничеству в реализации новых инвестиционных инициатив.

Ольга Сергеева