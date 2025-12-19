Жителя Саратова на 15 лет отправили в колонию за растление малолетней родственницы

В городе Маркс Саратовской области суд вынес обвинительный приговор 53-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней родственницы.

Как установило следствие, преступления происходили на протяжении нескольких лет, с 2013 по 2019 год. По данным прессы, потерпевшая, 2009 года рождения, была совсем ребенком на момент первого инцидента. Противозаконные действия совершались как в Саратове, где проживал обвиняемый, так и в селе под Марксом, где жила девочка. Мужчина являлся супругом её тети.

Уголовное дело было возбуждено после того, как потерпевшая рассказала о случившемся отцу. Следствию удалось собрать доказательства по трём эпизодам. Суд, признав подсудимого виновным по соответствующей статье УК РФ, назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ольга Сергеева