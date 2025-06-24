В Саратове завершился фестиваль VR-реконструкции с 4000 посетителей

С 12 по 15 июня на проспекте Столыпина прошел фестиваль «Ожившая история Саратова», представивший 25 воссозданных в VR-исторических зданий.

Участники в очках виртуальной реальности исследовали улицу Немецкую начала XX века, детально изучив гостиницу «Россия». Дополнили программу мастер-классы по ремеслам, экскурсии от градозащитника Дениса Жабкина и интерактивные стенды с архитектурной историей.

Мультимедийная выставка в центре «Пионер» (работает до 20 июля) продолжит знакомить с проектом, реализованным при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: соцсети