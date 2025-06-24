В Саратове зазвучали сирены из-за угрозы атаки БПЛА

24 июня Министерство обороны РФ сообщило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области.

— Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения, — пишет губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Все экстренные службы региона приведены в состояние полной готовности для оперативного реагирования.

Напомним, ранее вечером глава региона сообщил о сбитых БПЛА над территорией нескольких районов Саратовской области. Есть один пострадавший, медики оказывают ему всю необходимую помощь.