В Саратове комплекс зданий мебельной фабрики выставили на торги

В областном центре выставлен на продажу комплекс зданий известной мебельной фабрики, расположенной на улице Орджоникидзе.

Объект реализуется вместе с земельными участками: общая площадь строений превышает 31 тысячу квадратных метров, а земли — 81 тысячу квадратных метров.

Торги проводит федеральная электронная площадка. Начальная стоимость лота составляет 800 миллионов рублей, однако в ходе аукциона она может снизиться до 500 миллионов.

Стоит отметить, что это не первая попытка продажи данного объекта. В конце 2024 года весь производственно-складской комплекс по этому адресу уже выставлялся на реализацию с оценкой в 1 миллиард 680 миллионов рублей.

Ольга Сергеева