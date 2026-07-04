В Аркадаке утвердили зоны охраны для 200-летней церкви Вознесения Господня

В Аркадаке (Саратовская область) утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения — церкви Вознесения Господня, построенной в 1822 году на улице Чапаева, 56.

Согласно принятому документу, вокруг храма установлены защитные территории. Введены ограничения на новое строительство: высота зданий поблизости не должна превышать 6–12 метров.

Эти меры направлены на сохранение исторического облика местности и предотвращение точечной застройки, которая могла бы нарушить визуальное восприятие памятника архитектуры. Решение позволит гармонично интегрировать культурное наследие в современную городскую среду.

Ольга Сергеева