В Саратове женщине пришел огромный налог за несуществующий «БМВ»

В Саратове 65-летняя Марина обнаружила на Госуслугах налог на не принадлежащий ей автомобиль.

Женщине был начислен платёж за BMW E34, которым она якобы владела 30 лет, хотя фактически никогда не имела ни машины, ни водительских прав.

При обращении в МРЭО сотрудники предположили, что женщина «забыла» о своём транспортном средстве. В процессе выяснения обстоятельств оказалось, что на её имя были незаконно оформлены ещё четыре автомобиля.

После снятия машины с учёта саратовчанка получила налоговое уведомление на 29 тысяч рублей за последние три года. Несмотря на обращение в полицию с заявлением о мошенничестве, в возбуждении дела отказали. Теперь женщина опасается получения налоговых требований за все 27 лет незаконного «владения» автомобилем.

Ольга Сергеева