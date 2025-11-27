В СК пообещали наказать кинувших многодетных на коммуникации чиновников

В управлении Следственного комитета по Саратовской области состоялась встреча руководителя ведомства Дмитрия Костина с многодетными семьями.

Основной темой стали проблемы с предоставлением земельных участков.

Как сообщили заявители, выделенные участки часто не имеют минимально необходимой инфраструктуры — электричества, водоснабжения, газа и подъездных путей, что делает их непригодными для проживания. В некоторых случаях семьи вообще не получают положенные им участки.

По данным фактам уже возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и халатности. Дмитрий Костин заверил, что «бездействие никому с рук не сойдет», и следствие даст принципиальную оценку работе должностных лиц.

Ольга Сергеева