В саратовские школы за три года пришли работать свыше 2 тысяч молодых педагогов

За последние три года в школы Саратовской области пришли работать более двух тысяч молодых педагогов, из них 470 — в текущем году.

Для привлечения и поддержки кадров в регионе действует комплекс мер. Это стипендии для студентов перспективных направлений (математика, иностранные языки, физика и др.), а также программы «Земский учитель» и губернаторская инициатива «Сельский педагог», которая предусматривает выплату в 1 миллион рублей. Молодые специалисты, отправляющиеся работать в сельские школы, также получают единовременные пособия.

Благодаря этим программам в 2024 году в отдалённые районы области трудоустроились 40 педагогов. Параллельно ведётся работа по целевым договорам: на данный момент в школах уже работают 50 выпускников-целевиков, а 230 студентов заключили такие соглашения.

Алиса Эай