Власти Саратовской области учредили новую награду для заслуженных родителей региона

В Саратовской области учредили почётный знак для родителей.

О его учреждении объявил губернатор Роман Бусаргин.

Награда призвана отметить заслуги и подчеркнуть значимость ответственных семей региона. Как отметил глава области, она стала прямым ответом на запрос общественности и частью социальной политики по поддержке института семьи.

Обладатели знака получат не только почётный статус, но и единовременную денежную выплату. Первые торжественные церемонии награждения запланированы на 2026 год.

Ольга Сергеева